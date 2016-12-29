Максим БЕЛЫЙ: «Варианты из России не рассматриваю»

© matchday.ua, Максим Белый

Украинский защитник Максим Белый рассказал о поисках новой команды.



— Где окажусь, пока еще не знаю. Есть интерес со стороны четырех или пяти команд. Но пока без конкретики. Они пока думают, но, конечно, хочется, чтобы побыстрее все решилось. Очень соскучился по футболу, по играм, по атмосфере в раздевалках. Однозначно тяжело не играть и быть без футбола.



— Рассматриваете ли вы предложения из Украины или только из-за рубежа?

— Украинских команд на горизонте нет, все варианты из зарубежья.



— В Россию поедете играть?

— В Россию поеду только в самом крайнем случае, если вообще негде будет играть. Но думаю, такого не произойдет. Ничего не имею против трансферов в клубы России. Люди играют там в футбол, и ничего плохого не делают. Но мне лично больше хочется играть в Европе, поэтому варианты с Россией не рассматриваю.

Источник — MatchDay

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