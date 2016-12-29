Марат Даудов вернулся в Горняк-Спорт

Після того як ФК «Гірник-Спорт» розпустив команду після договірного скандалу з «Іллічівцем», гірникам належить сформувати нову команду, яка продовжить боротьбу у першій лізі. Як нам стало відомо з наших джерел з великою вірогідністю до лав команди з Горішніх Плавнів приєднається півзахисник Марат Даудов.
Марат Даудов встиг пограти у чемпіонаті Вірменії і у клубах першої ліги чемпіонату України, в тому числі і за ФК «Полтава» та той же «Гірник-Спорт».
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