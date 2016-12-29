Динамо переподписало лучшего бомбардира U-19

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Плодотворно провел первые для себя полгода в «Динамо» 18-летний полузащитник Богдан Леднев.

После заключения соглашения с «Динамо» в июле 2016 года, Богдан заслужил место в стартовом составе, отблагодарив за доверие яркой игрой и забитыми мячами. В чемпионате U-19 Леднев стал лучшим бомбардиром «Динамо», забив в 9 матчах 8 мячей. В Юношеской Лиге УЕФА на счету динамовца 6 мячей с 6 играх, по этому показателю он в квартете лучших среди всех участников турнира.

Логичным выглядит подписание ФК «Динамо» (Киев) нового соглашения с Богданом Ледневым, рассчитанного до 31 декабря 2020 года.

Источник — ФК Динамо Киев

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