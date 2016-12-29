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Манчестер не собирается оптускать Марсьяля

Моуриньо считает, что француз ему еще пригодится

  • 29.12.2016 11:11
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По информации BBC «Манчестер Юнайтед» не собирается отпускать Антони Марсьяля из команды, и не намерен рассматривать никакие предложения, касающиеся французского форварда.

В последнее время появилось множество слухов, в частности, о том, что Марсьяля хочет арендовать испанская «Севилья», и комментарии агента игрока лишь подлили масла в огонь.

«Севилья»? Мы действительно изучаем такую возможность, потому что речь идет о большом клубе, - сказал Филипп Ламболи, представляющий интересы Марсьяля. - «Севилья» занимает хорошую позицию в Ла Лиге и у них прекрасный тренер, однако большего я сказать не могу».

Тем не менее, Жозе Моуринью не собирается обращать внимание на шумиху в прессе и готов заблокировать любые предложения по Марсьялю. Ранее Жозе сказал, что верит в Антони, и что француз останется в команде.

«Возможно, ему потребуется некоторое время, но он – отличный парень, - сказал Моуринью. – Он хочет прогрессировать, и он – настоящий профессионал, так что у меня нет никаких опасений насчет него, я уверен, что Антони будет с нами».

Источник — Фан-сайт Манчестер Юнайтед

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