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Президент Буковины: У меня нет задачи умереть возле клуба

Сергей Гринюк рассказал о причинах своего ухода из черновицкого клуба

  • 29.12.2016 10:59
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28 грудня відбулася прес-конференція ФСК «Буковина». На зустрічі з представниками ЗМІ президент чернівецького клубу Сергій Гринюк заявив, що залишить свою посаду.

«Коли я взяв клуб, то тоді стояло питання щодо його спасіння. Він тоді розвалювався. Я зробив те, що міг. На жаль, зараз склалася така ситуація, що працювати стало дуже важко. Скажу, що мова йде не тільки про гроші. Гроші поновлюються. Я не бідна людина, однак не олігарх. Навіть з тими грошами, які є, мені важкувато все закривати. Коли я вник у справи, то побачив, що за усі роки майже нічого не залишилося. Більш-менш зберігся стадіон. А ось тренувальних полів, бази немає. Щодо дитячої школи, то радянські часи вже пройшли. Працювати у такому плані – це шлях у нікуди.

Мені здалося, що ми знайшли тих тренерів, які працювали трохи по-іншому. Вони могли змінити обстановку не тільки в клубі, але змінити систему у дитячо-юнацькому футболі. Склалося так, що у тренерів є інші пропозиції. Це не ті люди, які хочуть побільше грошей. Вони повірили мені та хотіли змінити ситуацію на краще. Зараз же склалася така ситуація, що у нинішніх умовах вони у «Буковині» працювати не будуть. Ми довго з ними спілкувалися. Вони, на жаль, поїдуть з нашого регіону. Я ж, ймовірно, подав у відставку з посади президента клубу. «Буковина» - це громадська організація, яка попросила мене взяти клуб. Я взяв відповідальність на себе. Мені вдалося повернути команду у першу лігу, однак у мене немає завдання померти біля клубу. У мене є сімя. Я маю чим займатися. Якщо би я не хотів змінити у цій державі, то давно би виїхав. На жаль, ми маємо те, що маємо», - зазначив Сергій Гринюк.

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