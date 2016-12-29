Андрей ПАВЕЛКО: «Хотим поехать на ЧМ-2018, но не в Россию»

© ФФУ

— Что вы собираетесь делать со взрывоопасным матчем Украина — Турция в сентябре 2017 года после того, как на недавней игре ЛЧ «Динамо» — «Бешикташ» на трибунах НСК лишь чудом обошлось без жертв?

— Будем готовиться вместе с правоохранительными органами, посольствами, местными властями, чтобы подобные беспорядки не повторились.

— Где пройдет матч?

— Решение будет принимать исполком ФФУ. Рассмотрим все варианты и выберем тот стадион, где будет максимально безопасно. Безусловно, этот матч окажется в зоне повышенного внимания всех органов власти. Будут созданы оргкомитет и специальные комиссии, чтобы исключить повторение масштабных беспорядков, имевших место с турецкими командами ранее.

— Может ли быть ограничено количество болельщиков, которым разрешат приехать из Турции на игру сборных?

— Такого рода вопросы мы можем обсуждать только совместно с руководством УЕФА и ФИФА. Вместе с компетентными органами нужно уметь находить решения в разных ситуациях, тем более в преддверии проведения в Киеве финала Лиги чемпионов-2018. Речь — о целом комплексе мер. Нужно услышать мнение органов, которые отвечают за безопасность. И сделать все, чтобы в городе проведения поединка на первое место вышла игра, а не действия хулиганов.

— Мы хотим поехать на ЧМ-2018 в Россию или нет?

— Мы хотим поехать на чемпионат мира и очень хотим, чтобы он не был в России.

— Глава ФИФА Инфантино говорит, что у России отнимать мундиаль не будут...

— Во-первых, у нас нет еще выигранного права куда бы то ни было ехать. Давайте сначала завоюем участие в финальной части чемпионата мира, а потом будем решать — ехать, не ехать. К этому времени, может, все-таки что-то и произойдет, допинговые и другие расследования могут иметь свои последствия. Но опять же я не хотел бы это комментировать, потому что мы еще не завоевали путевку на чемпионат мира.

— Кто будет принимать решение — ехать или нет в Россию?

— Исполком ФФУ с учетом мнения общественности.

— То есть не власти страны?

— Опять же это должно быть взвешенное решение. А если мы не получим права выступления, о чем мы вообще сейчас говорим? Будет чемпионат мира в России, не будет... Это компетенция международных органов. В моей компетенции — сделать все, чтобы нашей сборной были созданы лучшие условия для качественной подготовки к каждой игре и она показала лучший результат — заняла первое место в отборочной группе или прошла на чемпионат мира через плей-офф. А уже затем будем думать о других вопросах.

— На днях Рада приняла бюджет страны на 2017 год. Вас, как главу Бюджетного комитета ВР, не посещали мысли, что было бы справедливее, если бы футболисты наших клубов платили налоги со своих зарплат в полном объеме?

— Налоги должны платить все. Никто не имеет права на какую-то индульгенцию. Мои слова не связаны с тем, что я являюсь главой Бюджетного комитета. Хотя в силу этой должности я вижу, насколько тяжело сейчас стране и насколько каждая гривня важна для бюджета. Не надо делать кому-то исключений. Все, кто работает и живет в нашей стране, должны понимать, что из налогов как раз и составляется бюджет. Так что, повторюсь, платить налоги должны все.

— По вашим ощущениям, футболисты следуют этому правилу?

— Это должны проверить компетентные органы и дать свою оценку.

Источник — Сегодня Спорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.