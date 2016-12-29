Максим БЕЛЫЙ: «В Хорватии СМИ следили за каждым шагом Милевского»

Бывший защитник «Зари» Максим Белый рассказал о вариантах продолжения карьеры, вспомнил, как ему намекнули, чтобы ушел из «Хайдука», и как пресса реагировала на фото с Артемом Милевским.

— Максим, после возвращения из Хорватии вы тренировались с «Зарей», но контракт так и не подписали. Где будете играть в 2017 году?

— Где окажусь, пока еще не знаю. Есть интерес со стороны четырех или пяти команд. Но пока без конкретики. Они пока думают, но, конечно, хочется, чтобы побыстрее все решилось. Очень соскучился по футболу, по играм, по атмосфере в раздевалках. Однозначно тяжело не играть и быть без футбола.

— Рассматриваете ли вы предложения из Украины или только из-за рубежа?

— Украинских команд на горизонте нет, все варианты из зарубежья.

— В Россию поедете играть?

— В Россию поеду только в самом крайнем случае, если вообще негде будет играть. Но думаю, такого не произойдет. Ничего не имею против трансферов в клубы России. Люди играют там в футбол, и ничего плохого не делают. Но мне лично больше хочется играть в Европе, поэтому варианты с Россией не рассматриваю.

— После «Хайдука» вы вернулись в Украину. Были ли варианты остаться в составе «клетчатых»?

— Были. Но я сам захотел уйти. Там мне слегка начали намекать, что я не нужен и играть не буду. Поэтому и решил сменить команду. Хотя, думаю, поспешил с этим решением. Но это уже было и я не жалею. У них в клубе сейчас опять сменился тренер. В «Хайдуке» каждые полгода меняются наставники. Опять непонятно что. Так что, думаю, если не летом, то зимой бы точно ушел из команды.

— Почему после этого не договорились подписать контракт с «Зарей»?

— Мне предложили поддерживать форму с «Зарей», за что я очень благодарен клубу. А то, что не договорились, такое дело. Не хочу затрагивать эту тему.

— Что вам дал опыт карьеры в Хорватии? Язык успели выучить?

— Получил огромный опыт. И в первую очередь жизненный. Много всего узнал: как живут люди, как общаются, какая у них культура поведения и многое другое. Также получил огромный футбольный опыт, поскольку «Хайдук» в моей карьере — первый клуб из-за границы. Я поработал с отличным тренером, с хорошими игроками, увидел, как болеют и любят в городе команду. И, спустя время, скажу даже, что, наверное, хотел бы жить в Сплите. С каждым, с кем общался на эту тему, все говорят, что это чудо-город. Побывав в нем, хочется все время туда вернуться. У меня такое же чувство.

— Как считаете, почему Артем Радченко не заиграл в «Хайдуке»? Авария была последней каплей для его ухода?

— К нему там не совсем честно относились. Он своей работой заслуживал как минимум выходить на замены, а человек постоянно не попадал даже в заявки. И все очень удивлялись этому. Думаю, авария ускорила разрыв контракта, потому что и клуб, и он хотели уже расстаться до этого.

— С кем в «Хайдуке» чаще всего общались?

— С Милевским и Радченко, конечно. Также с вратарем Ловре Калиничем и нападающим Николой Влашичем. С ними я и сейчас поддерживаю связь, так же как и с полузащитником Тино-Свеном Сушичем.

— Кстати, ваш друг Ловре Калинич перешел из «Хайдука» в «Гент», став самым дорогим вратарем в истории чемпионата Бельгии. Вас не зовут туда? Там ведь сейчас много наших футболистов.

— Пока не было предложений. Но хотелось бы там поиграть. Общался и с Тотовицким, и с Малиновским. У Безуса спрашивал, как там. Все они сказали, что поля у них идеальные, почти всегда полные стадионы на играх и очень интересный чемпионат. С Ловре, кстати, у меня самые хорошие отношения были в «Хайдуке». До сих пор с ним общаемся. Я его поздравил, он давно заслужил, чтобы перейти в хорошую лигу. Но, я думаю, он там не задержится и перейдет в топ-чемпионат, поскольку очень сильный вратарь.

— С Милевским в Хорватии получилось подружиться? Часто собирались украинской компанией?

— С Артемом в первый же день познакомились. В принципе, мы и так друг друга знали, играли часто друг против друга в чемпионате Украины. Он всегда «плевался», что я его по ногам бью. Мы там собиралась практически каждый день, ходили на пляж, в город. Когда началась Лига чемпионов, то собирались все вместе у меня дома.

— Сильно ли пресса давила на образ жизни Милевского?

— Не то чтобы давила, но довольно щепетильно следила за каждым его шагом. Однажды он выложил в соцсети со мной фото с пляжа, и тут же на следующий день фотография появилась в газете. Это то, что он мне показывал, а еще были и другие случаи, о которых я не знаю.

— Можете сравнить чемпионаты Украины и Хорватии?

— На данный момент, если не брать лидеров нашего чемпионата, то уровень такой же. Играет много молодых футболистов, команды ровные. Но в Хорватии очень сильная молодежь, особенно в загребском «Динамо» и «Хайдуке». Играя там, я понял, почему их в Европе быстро раскупают. В остальном же, понятно, что таких команд, как «Динамо» и «Шахтер», в Хорватии нет.

— Почему хорватским клубам трудно заиграть на евроарене?

— Не знаю, наверное, дело в уровне игроков. Все же в других командах, которые играют против хорватских клубов, уровень гораздо выше. Это я сравниваю с участниками Лиги чемпионов. С «Хайдуком» я играл в Лиге Европы и, к сожалению, дважды мы вылетали в раунде плей-офф.

— Болельщики в Хорватии особые?

— Что касается болельщиков, понятное дело, что в «Хайдуке» они самые лучшие, особенно это проявляется во время матчей еврокубков или дерби. Это суперощущения, а в остальном играть интересно только против «Динамо», «Риеки» и «Осиека». На такие игры приходит достаточно много болельщиков. На остальных матчах посещаемость, как и у нас, в Украине.

— Самое крутое — дерби с «Динамо»? Какие еще матчи остались в памяти?

— Дерби с «Динамо» — это всегда что-то невероятное! Но не всегда полный стадион на таких матчах ввиду турнирного положения. А вот на поединки Лиги Европы поклонники клуба заполняли стадион. Они так болеют, что потом дома ходишь под впечатлением и еще напеваешь их речевки.

— Пока вас не было в «Заре», команда вышла в Лигу Европы. Следили за играми луганчан, как команда изменилась с тех пор?

— Принцип игры остался тот же, что и был. Но сейчас, на мой взгляд, не хватает такого нападающего, как Будковский. Когда не шла игра, мы длинными передачами искали его в расчете, что он впереди сделает свое дело.

— Где вы сейчас живете в Украине?

— Пока что в Запорожье.

— Какие планы на Новый год?

— У нас с женой двое детей и хочется этот год встретить по-домашнему. Придут в гости наши друзья Хомченовские, с ними и встретим Новый год. Также хочу всех поздравить с наступающим Новым годом! Всех благ вашим семьям, здоровья крепкого и чтобы любимые команды радовали победами.