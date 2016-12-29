Ливерпуль хочет Окслейда-Чемберлена

«Ливерпуль» хочет подписать вингера «Арсенала» Алекса Окслейда-Чемберлена.

23-летний футболист выступает за «канониров» с 2011 года, но так и не сумел полностью раскрыться из-за травм.

Летом игрок станет свободным агентом, поэтому «красные» хотят договориться с Алексом уже сейчас.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.