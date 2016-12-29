Динамо продлило контракт с Шепелевым

© ФК Динамо

Один із провідних гравців молодіжного складу київського «Динамо» Володимир Шепелєв подовжив контракт із нашим клубом ще на чотири роки – до 31 грудня 2020 року.



Нагадаємо, що в першій частині сезону 19-річний Шепелєв провів 10 матчів за команду «Динамо» U-21, із якою минулого сезону ставав чемпіоном України. Із них 8 у стартовому складі (забив два м'ячі) та записав до свого пасиву 2 жовті картки.



У березні Володимир запрошувався до збірної України U-19, разом із якою брав участь у еліт-раунді кваліфікації Євро-2016.

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.