Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Должны были брать Суперкубок»

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Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини еще раз вспомнил перипетии матча за Суперкубок Италии.

«Конечно, мы рассчитывали на победу в Суперкубке. Истина заключается в том, что наша команда обязана была решать исход противостояния в свою пользу, а не доводить дело до серии пенальти. Ювентус вышел на поле с отличным настроем и сумел открыть счет. К сожалению, после этого наш игровой ритм упал, чем не преминул воспользоваться соперник. Однако при всем уважении к Милану преимущество было на стороне Ювентуса. Очень жаль, что все завершилось поражением, мы должны были побеждать. Впрочем, я считаю, что этот проигрыш может стать хорошим уроком. Мы способны побеждать снова и снова, но только за счет работы, желания и воли. Именно эти факторы способствовали успеху на протяжении последних лет».

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