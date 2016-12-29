Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Должны были брать Суперкубок»

Лидер «старой синьоры» - о поражении в Суперкубке от «Милана»

  • 29.12.2016 10:31
  • 126 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Ювентус
© ФК Ювентус
Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини еще раз вспомнил перипетии матча за Суперкубок Италии.
 
«Конечно, мы рассчитывали на победу в Суперкубке. Истина заключается в том, что наша команда обязана была решать исход противостояния в свою пользу, а не доводить дело до серии пенальти. Ювентус вышел на поле с отличным настроем и сумел открыть счет. К сожалению, после этого наш игровой ритм упал, чем не преминул воспользоваться соперник. Однако при всем уважении к Милану преимущество было на стороне Ювентуса. Очень жаль, что все завершилось поражением, мы должны были побеждать. Впрочем, я считаю, что этот проигрыш может стать хорошим уроком. Мы способны побеждать снова и снова, но только за счет работы, желания и воли. Именно эти факторы способствовали успеху на протяжении последних лет».
 

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.