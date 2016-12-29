Мюнхен 1860 хочет купить у Шахтера Исмаили

© ФК Шахтер Донецк

Защитник донецкого «Шахтера» Исмаили попал в сферу интересов клуба второй Бундеслиги «Мюнхен 1860».

Наставник «горожан» Витор Перейра знает бразильца еще по его игре в Португалии, когда Исмаили выступал за «Эшторил» и «Брагу».

Bild пишет, что с открытием трансферного окна «львы» обратятся к руководству «горняков» относительно трансфера.

В текущем сезоне Исмаили отыграл за «Шахтер» в 27 матчах.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.