Мюнхен 1860 хочет купить у Шахтера Исмаили

Защитник донецкого «Шахтера» Исмаили попал в сферу интересов клуба второй Бундеслиги «Мюнхен 1860».
Наставник «горожан» Витор Перейра знает бразильца еще по его игре в Португалии, когда Исмаили выступал за «Эшторил» и «Брагу».
Bild пишет, что с открытием трансферного окна «львы» обратятся к руководству «горняков» относительно трансфера.
В текущем сезоне Исмаили отыграл за «Шахтер» в 27 матчах.
Источник — Sport.ua
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