Милан предлагает Доннарумме 10 миллионов евро в год

«Милан» изо всех сил пытается удержать в своем составе голкипера Джанлуиджи Доннарумму.
Как сообщает итальянская пресса, «россонери» предложили 17-летнему вратарю пятилетний контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось об интересе к Доннарумме со стороны «Челси» и «Реала».
Источник — Sport.ua
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