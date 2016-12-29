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Милан предлагает Доннарумме 10 миллионов евро в год

Руководство клуба хочет удержать 17-летнего голкипера

  • 29.12.2016 10:08
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Метки
ФК Милан
© ФК Милан

«Милан» изо всех сил пытается удержать в своем составе голкипера Джанлуиджи Доннарумму.

Как сообщает итальянская пресса, «россонери» предложили 17-летнему вратарю пятилетний контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось об интересе к Доннарумме со стороны «Челси» и «Реала».

Источник — Sport.ua

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