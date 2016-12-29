Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Шевчук не самый техничный, но боец и профессионал»

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал завершение Шевчуком игровой карьеры:
«Слава Шевчук не самый техничный и «тактичный» футболист, но боец и профессионал. Рад, что тебя знаю. Заслуженный отдых и тренерская карьера», – написал Левченко в Twitter.
Источник — Sport.ua
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