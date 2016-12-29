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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Шевчук не самый техничный, но боец и профессионал»

Футбольный эксперт - о завершении Шевчуком карьеры

  • 29.12.2016 09:58
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Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал завершение Шевчуком игровой карьеры:

«Слава Шевчук не самый техничный и «тактичный» футболист, но боец и профессионал. Рад, что тебя знаю. Заслуженный отдых и тренерская карьера», – написал Левченко в Twitter.

Источник — Sport.ua

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