Ветераны Карпат провели благотворительный матч

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Ветерани львівських «Карпат» та випускники львівського училища Олімпійського резерву 1989 року спільно організували та провели товариський матч. Акція мала на меті зібрати кошти для підтримки воїнів України, які захищають кордони країни на Сході від російського агресора.



Одним з ініціаторів такої акції виступив Ігор Баїк, який два роки провів в АТО та безпосередньо брав участь у воєнних діях на Сході України. Зібрані кошти будуть витрачені на допомогу воїнам АТО, які знаходяться на Світлодарській дузі. Акцію підтримали, зокрема, Володимир Шаран (головний тренер ФК «Олександрія») та Руслан Забранський (головний тренер ФК «Миколаїв»), котрі, попри далеку відстань, змогли відвідати товариський матч та внести свою допомогу у зборі коштів.



Долучилися до цього матчу і відомі карпатівці – Богдан Стронціцький, Роман Гнатів, Володимир Уштан, Микола Лапко, Микола Сич, Ярослав Гринишин, а також Євген Михайлів, Юрій Вірт, Ярослав Дмитрасевич і львівський боксер Андрій Котельник.



Організатором цього заходу виступив старший тренер молодіжної команди «Карпати» U-21 Олександр ЧИЖЕВСЬКИЙ.



«Ідея виникла спонтанно, а тому часу, щоб максимально поширити цю інформацію, було обмаль. Звичайно, хотілось, аби якомога більше людей прийшло та залучилось до цієї ініціативи. Дуже вдячний всім, хто організовував, підтримував та відвідав цю акцію. Як для першого разу, все пройшло на досить високому рівні. Плануємо й надалі проводити подібні матчі, адже захисникам нашої країни та нашого спокою вкрай необхідна допомога й підтримка кожного» – розповів Олександр Арсенійович.



«Як закінчився матч? Результат не суттєвий, перемогла дружба» – з усмішкою додав Чижевський.

Источник — ФК Карпаты

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