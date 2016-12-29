Сергей ШИЩЕНКО: «У меня есть предложение одного из клубов»

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В «Буковине» - большие перемены. Одновременно клуб оставляют главный тренер и президент. С должности наставника по обоюдному согласию ушел Сергей Шищенко. Он работал с конца июня. За полгода сумел поставить команде атакующую игру. Правда, результаты не столь радовали. По итогам первой части сезона «Буковина» занимает четырнадцатое место из 18-ти. Шищенко без дела не останется: уже имеет приглашение и на днях заключит новое соглашение. По информации телеканалов «Футбол 1»/ «Футбол 2» Шищенко, скорее всего, возглавит юношеский «Шахтер» U-19. А вот дальнейшее существование «Буковины» - под большим вопросом. Ведь подал в отставку президент Сергей Гринюк, который руководил командой более двух лет. Основная причина - трудное финансовое положение. Проблем не помогают решать местные власти, поэтому ситуация критическая.



Сергей Шищенко тем временем в комментарии «Футбол NEWS» рассказал о своем будущем:



-Да, у меня действительно есть предложение от одного из клубов, но я не буду его называть, потому что это сейчас некорректно. Я еще являюсь тренером «Буковины». Я думаю, представители клуба, в который я могу уйти, сами объявят о моем назначении.

Источник — ТК Футбол

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