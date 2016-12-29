Самира Насри проверяют на допинг

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Полузащитнику «Манчестер Сити» Самиру Насри, который выступает за «Севилью» на правах аренды, может грозить дисквалификация за запрещенную для спортсменов медицинскую процедуру.В минувший вторник с экс-игроком «Арсенала», проводящим зимние каникулы в Соединенных Штатах, приключилась весьма интригующая история. Все началось с того, что клиника из Лос-Анджелеса Drip Doctors похвасталась знаменитым клиентом, выложив в Твиттере фото Самира со своей медсестрой.

Эта запись привлекла внимание самого Насри, который опубликовал ряд провокационных сообщений, среди прочего заявив, что медсестра оказала ему услуги сексуального характера. Позже Самир удалил свои твиты и объяснил, что его аккаунт был взломан.

Однако это лишь стало искрой к настоящему скандалу, который может подвергнуть риску дальнейшую карьеру 29-летнего француза. Дело в том, что терапевтическая процедура стоимостью 200 долларов, которую прошел Насри в американской клинике, является запрещенной для спортсменов.

Данная процедура предусматривает внутривенное введение специальной жидкости объемом один литр для повышения иммунитета и общего тонуса организма. В то же время правила Всемирного Антидопингового Агентства (ВАДА) запрещают любые внутривенные инъекции объемом свыше 50 миллилитров без медицинских показаний.

Чиновники ВАДА вместе со своими испанскими коллегами уже заинтересовались этой ситуаций и начали расследование в отношении Насри, за которого «Сити» недавно попросил у «Севильи» 21 миллион фунтов.

Источник — Fapl.ru

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