Тевес стал самым высокооплачиваемым игроком мира

После перехода в «Шаньхай» 32-летний аргентинский нападающий Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира.
По сообщениям Daily Mail зарплата Тевеса в Китае составит 615 тысяч фунтов в неделю, что практически в два раза больше, чем получает Криштиану Роналду в «Реале» (365 тыс.)
Таким образом, в год Тевес будет получать 32 миллиона фунтов (около 37 миллионов евро).
Источник — Sport.ua
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Подавляющее большинство в Китае бедны, но чем Украина образца 2013 лучше? ЗП у топ-футболистов лиги была на уровне 4-5 млн евро в год, при нашей-то средней зарплате. Просто в Китае больше денег, следовательно, их богатые люди могут позволить себе куда более экстравагантные причуды чем наши оглигархи.
Неужели в Китае нет бедных людей. Ну нахрена такое расточительство?????????????
Подавляющее большинство в Китае бедны, но чем Украина образца 2013 лучше? ЗП у топ-футболистов лиги была на уровне 4-5 млн евро в год, при нашей-то средней зарплате. Просто в Китае больше денег, следовательно, их богатые люди могут позволить себе куда более экстравагантные причуды чем наши оглигархи.
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