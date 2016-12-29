Тевес стал самым высокооплачиваемым игроком мира

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После перехода в «Шаньхай» 32-летний аргентинский нападающий Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира.

По сообщениям Daily Mail зарплата Тевеса в Китае составит 615 тысяч фунтов в неделю, что практически в два раза больше, чем получает Криштиану Роналду в «Реале» (365 тыс.)

Таким образом, в год Тевес будет получать 32 миллиона фунтов (около 37 миллионов евро).

Источник — Sport.ua

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