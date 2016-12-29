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Тевес стал самым высокооплачиваемым игроком мира

Китайский клуб будет платить аргентинцу баснословную сумму

  • 29.12.2016 09:04
  • 2421 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Телеграф
© Телеграф

После перехода в «Шаньхай» 32-летний аргентинский нападающий Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира.

По сообщениям Daily Mail зарплата Тевеса в Китае составит 615 тысяч фунтов в неделю, что практически в два раза больше, чем получает Криштиану Роналду в «Реале» (365 тыс.)

Таким образом, в год Тевес будет получать 32 миллиона фунтов (около 37 миллионов евро).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 29.12.2016 09:24
    +8
    Неужели в Китае нет бедных людей. Ну нахрена такое расточительство?????????????
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    Anton Semchishin
      Anton Semchishin, 29.12.2016 10:01
    +4
    Ihor8, 29.12.2016 09:24
    Неужели в Китае нет бедных людей. Ну нахрена такое расточительство?????????????

    Подавляющее большинство в Китае бедны, но чем Украина образца 2013 лучше? ЗП у топ-футболистов лиги была на уровне 4-5 млн евро в год, при нашей-то средней зарплате. Просто в Китае больше денег, следовательно, их богатые люди могут позволить себе куда более экстравагантные причуды чем наши оглигархи.
    Ссылка
    shadow091
      shadow091, 29.12.2016 10:16
    +2
    Anton Semchishin, 29.12.2016 10:01
    Ihor8, 29.12.2016 09:24
    Неужели в Китае нет бедных людей. Ну нахрена такое расточительство?????????????
    Подавляющее большинство в Китае бедны, но чем Украина образца 2013 лучше? ЗП у топ-футболистов лиги была на уровне 4-5 млн евро в год, при нашей-то средней зарплате. Просто в Китае больше денег, следовательно, их богатые люди могут позволить себе куда более экстравагантные причуды чем наши оглигархи.
    это не причуды, китайцы не просто так платят такие деньги, владельцы футбольных клубов налоги в 10 раз меньше платят
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