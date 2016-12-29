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Агент: Дерлисом Гонсалесом интересуются английские клубы

Нападающий «Динамо» летом может сменить прописку

  • 29.12.2016 08:59
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Метки
dynamo.kiev.ua. Дерлис Гонсалес
© dynamo.kiev.ua. Дерлис Гонсалес

Персоной Дерлиса Гонсалеса заинтересовался ряд британских клубов, сообщила в интервью парагвайской прессе агент игрока Гильда Руис.

Названия клубов пока неизвестны.

Трансфер, если и состоится, то наверняка будет проведен летом, так как в зимнее межсезонье Гонсалес не собирается менять команду.

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