ОФИЦИАЛЬНО: Карлос Тевес - игрок Шаньхай Шеньхуа

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Аргентинский нападающий Карлос Тевес стал игроком китайского «Шаньхай Шеньхуа».

Предыдущим клубом Тевеса был «Бока Хуниорс», где Карлито и собирался завершить карьеру, однако, вариант с Китаем изменил планы форварда.

Ранее сообщалось, что Тевес может стать самым высокооплачиваемым игроком в мире с зарплатой в 40 миллионов евро в год.

Тевес известен по своим выступлениям за «Манчестер Сити», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм».

Источник — Sport.ua

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