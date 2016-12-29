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ОФИЦИАЛЬНО: Карлос Тевес - игрок Шаньхай Шеньхуа

Аргентинец передумал завершать карьеру

  • 29.12.2016 08:47
  • 233 просмотров
  • 2 комментария
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twitter.com/TheAFCCL
© twitter.com/TheAFCCL

Аргентинский нападающий Карлос Тевес стал игроком китайского «Шаньхай Шеньхуа».

Предыдущим клубом Тевеса был «Бока Хуниорс», где Карлито и собирался завершить карьеру, однако, вариант с Китаем изменил планы форварда.

Ранее сообщалось, что Тевес может стать самым высокооплачиваемым игроком в мире с зарплатой в 40 миллионов евро в год.

Тевес известен по своим выступлениям за «Манчестер Сити», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм».

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    pulse240
    online
      pulse240, 29.12.2016 08:56
    0
    Ему 32 года. Как бы ещё не на столько стар, что бы завершать.
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    pulse240
    online
      pulse240, 29.12.2016 08:57
    0
    http://football.sport.ua/news/330053
    Аа, теперь понятно почему решил продолжить карьеру и поехал на заработки в Китай)
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