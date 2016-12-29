Луис Суарес - лучший бомбардир года, Ибрагимович в шаге от рекорда

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес назван лучшим бомбардиром 2016 года. На счету уругвайского форварда 40 голов (не учитывались кубковые мячи и голы за сборную), на два меньше у Златана Ибрагимовича, на третьем месте – Гонсало Игуаин (36).
Интересно, что Ибрагимовичу необходим дубль в субботу, чтобы стать лучшим бомбардиром внутренних турниров. У шведа сейчас 50 голов, у Месси – 51.
Источник — Sport.ua
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