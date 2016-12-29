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Борьбу за Кобахидзе ведут три клуба

Грузинский полузащитник покинул «Ворсклу» и ищет себе новую команду

  • 29.12.2016 08:29
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ФК Ворскла. Александр Кобахидзе
© ФК Ворскла. Александр Кобахидзе

Полузащитник полтавской «Ворсклы» Александр Кобахидзе, в ближайшее время прибудет в Украину, чтобы решить свою дальнейшую судьбу.

Согласно источнику оказалось, что в услугах Кобахидзе заинтересована не только «Заря», конкуренцию в борьбе за этого игрока луганчанам может составить клуб Премьер-Лиги Украины и один из клубов Восточной Европы. Сам же грузинский легионер, стремится остаться в Украине, где выступает с 2008 года, перейдя в «Днепр» из тбилисского «Динамо».

Ранее грузин уже намекал, что был бы не против продолжить карьеру именно в «Заре». Вполне вероятно, что эта зима станет самой «жаркой» в футбольной карьере Сандро Кобахидзе.

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