ФК Полтава уже начал первый сбор

Ще 25 грудня ФК «Полтава» розпочав перший після відпустки триденний тренувальний збір. Напередодні Нового року підопічні Юрія Ярошенка зібралися на заміській тренувальній базі у селищі Копили.

За словами головного тренера полтавців, перший збір спрямований на відновлення гравців після кількатижневої паузи та на знайомство з новачками колективу.

«На сьогодні два нових гравці приїхали на перегляд. Деякі молоді хлопці, з якими ми вели переговори, з різних причин не прибули в розташування колективу. Після Нового року ФК «Полтава» мають поповнити ще четверо нових футболістів. Тому поки селекційна робота проходить нормально».

«Команда пройде медогляд, потім розпочнеться загальнопідготовчий етап, який триватиме до 2 лютого. З 5 лютого у нас розпочнеться спеціальнопідготовчий етап. На цій стадії підготовки ми будемо брати участь в турнірі за «Кубок Віктора Пожечевського», який, за попередньою інформацією, триватиме з 5 по 16 лютого. Далі колектив піде на відпочинок, після якого розпочнеться завершальний етап підготовки до весняної частини сезону» - підсумував ситуацію головний тренер команди Юрій Ярошенко.

Щодо учасників зимового турніру, то за словами Юрія Ярошенка є попередня домовленість із охтирським «Нафтовиком», ФК «Суми» та «Інгульцем» із селища Петрове Кіровоградської області. Також виявляє бажання взяти участь у змаганнях один із білоруських колективів, але назву команди поки не розголошують.

Нагадаємо, що керівництво ФК «Полтава» вирішило не продовжувати контракти із сімома футболістами, які грали у першій частині сезону.

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