Евгений НОВАК: «Агент Панков оказался самозванцем»

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27-летний воспитанник киевского «Динамо» Евгений Новак в откровенном интервью рассказал о своей карьере в родном клубе – столичном «Динамо», «Севастополе» и «Волыни», а также о сомнительных методах работы его бывших агентов – Александре Панкове и Денисе Онищенко. Ныне Новак играет в Македонии. С местным «Вардаром» в мае 2016 года он стал чемпионом Македонии и играл в квалификации Лиги чемпионов. О его нынешней жизни мы и поговорили с талантливым футболистом, который ныне старается зарекомендовать себя в Старом Свете.



- Женя, ты являешься воспитанником киевского «Динамо». Как ты считаешь, почему тебе так и не удалось заиграть в основном составе родной для тебя команды?

- Вы знаете, я прошел все этапы подготовки: школу, «Динамо-3», «Динамо-2». Во второй приход Юрия Семина на тренерский мостик «Динамо» он хотел взять меня, Сергея Рыбалку и Тимура Парцванию на зимние сборы. Однако наставник второй динамовской команды Андрей Гусин попросил Семина оставить нас в «Динамо-2» и мы отправились на Кубок Содружества. После этого турнира мы так и не поехали на сборы с основой доигрывая сезон в Динамо -2. Вскоре и мой контракт с «Динамо» подошел к концу.



- Затем ты подписал контракт с ФК «Севастополь»…

- Да, мне поступило приглашение от главного тренера команды Олега Георгиевича Кононова. Мне было 22 года и необходимо было выходить на профессиональный уровень. Разговор вышел конструктивным и я вообще не раздумывал над переходом в крымский клуб. Два года прошли для меня на одном дыхании. Я практически все матчи проводил в основном составе и почувствовал вкус настоящего мужского футбола. Олег Кононов – сильный специалист. Он настоящий профессионал, который меня многому научил. А дальше с Крымом произошли всем известные события, и «Севастополь» не смог играть в чемпионате Украины.



- Ты встал перед выбором: где продолжать карьеру…

- Я был знаком с Виталием Кварцяным. Он достаточно давно приглашал меня в луцкую команду. Я конечно и сам мог приехать на переговоры в «Волынь». Но тут ко мне обратились два так называемых футбольных агента – Денис Онищенко и Александр Панков - с предложением о сотрудничестве. Я понимал, что дело футболиста – хорошо играть на футбольном поле, а дело агента – во всем поддерживать меня за пределами футбольного поля. Но если Онищенко хотя бы на начальном этапе сотрудничества действительно принимал участие в моём трудоустройстве, то его деловой партнёр Панков, как впоследствии оказалось, вообще был самозванцем и даже не имел соответствующих документов, необходимых для работы футбольным агентом.



- В конце концов, ты подписал контракт с «Волынью». Как бы ты оценил этот период твоей карьеры?

- Я с Онищенко приехал на переговоры в Луцк летом 2014 года. Мы пообщались с Кварцяным, и я подписал трудовое соглашение с луцким клубом. Впоследствии в «Волыни» у меня были определённые сложности, но я рад, что с клубом, в конце концов, мы расстались цивилизовано и без взаимных претензий. В любом случае это был для меня хороший жизненный опыт.



- Что случилось в «Волыни»?

- Все знают и понимают, какая сейчас сложилась ситуация в Украине и нашем футболе. Многие команды не всегда стабильно выплачивают заработную плату футболистам. Не секрет, что, к сожалению, и «Волынь» это не обошло стороной, были немалые задолженности . К тому же с игровым временем в Луцком клубе тоже возникли проблемы, возможно я сам где-то не доработал и не смог убедить Виталия Владимировича Кварцяного в том, что буду полезен команде. Поэтому мы решили расторгнуть контракт с «Волынью» по обоюдному согласию. После этого я некоторый период времени находился в поисках команды, в итоге без участия агентов оказался в ФК «Вардар», а через 8 месяцев мой контракт с агентом Онищенко подошел к концу, никаких претензий с его и моей стороны не было, тем более что от меня он получил даже существенно больший процент от зарплаты, нежели было предусмотрено контрактом. Мы продолжали поддерживать нормальные отношения, пока он не узнал, что я не хочу продлевать агентский договор. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что агент (теперь он уже называется посредником) Онищенко обратился в КДК ФФУ с требованием взыскать с меня еще денежные средства на огромную сумму, за все 3 года, которые я должен был провести в луцком клубе, причём считает эту сумму с учетом премиальных, которые я никогда не получал, и на которые по футбольному законодательству агент вообще не имеет права рассчитывать. Ведь в «Волыни» я не провел и половины срока контракта, и практически не выходил на поле.



- Женя, как такое могло произойти, речь об отношении к футболистам со стороны Панкова и Онищенко?

- Для меня самое главное – человеческие отношения. После подписания контракта с «Волынью» никто из них ни разу не удосужился мне позвонить, поинтересоваться моими проблемами в клубе, никто не попытался помочь в разрешении вопроса с долгами по зарплате. Ведь работа агента – не только получать деньги, агентским договором предусмотрен ряд обязательств перед футболистом, которые агент должен выполнять, чтобы заработать свои проценты. Я всегда поступал по-человечески, а они хотят получать деньги обманом, подкупом и шантажом. Хочется, чтобы молодые футболисты не попали на эту уловку. Жаль, что теперь приходится выяснять отношения с Онищенко в КДК ФФУ. Кстати, интересы Онищенко в этой организации представляет бывший член печально известного прошлого состава КДК, но надеюсь, это не помешает нынешнему составу внимательно и непредубеждённо рассмотреть моё дело.



- Сейчас ты играешь в самом сильном клубе Македонии – «Вардаре». Как ты там оказался?

- На момент моего приглашения в «Вардар» там работал главным тренером россиянин Андреев. Я был на просмотре в Австрии. Мои возможности стали известны. А еще через 1,5 месяца, когда наставником команды стал известный македонский футболист, а ныне тренер Гоце Седловски, он попросил свое руководство заключить со мной контракт.



- Ты помог команде стать чемпионом Македонии…

- Да, мы провели хороший сезон, заблаговременно оформив чемпионский титул. Сейчас после половины сезона мы также находимся на первом месте, в этом году надеемся выиграть чемпионат и Кубок страны. Слава богу, и для меня сезон складывается самым лучшим образом, тренер мне доверял в первой части сезона, а для любого игрока доверие со стороны тренера это самое главное. Я отыграл 13 матчей в чемпионате, забив 1 гол. Также местные журналисты по итогам первой части сезона доверили мне место в символической сборной первенства Македонии.



- Однако пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов «Вардару» не удалось. Почему?

- Во второй квалификации мы встречались с «Динамо» (Загреб). Считаю, что на этой стадии нам попался самый сильный противник – чемпион Хорватии. И если первую игру мы проиграли дома со счетом 1:2, в которой имели достаточное количество моментов, то второй поединок провели еще сильнее. Мы дважды выигрывали по ходу матча – 1:0 и 2:1, но российский арбитр Иванов назначил два необъяснимых пенальти. Марко Пьяца, который после того матча перешел в «Ювентус», забил нам дважды. Так мы и вылетели из Лиги чемпионов.



- Как тебе вообще в Македонии и в местном футболе?

- Страна очень спокойная, приятные люди. В местном футболе задают тон три клуба: кроме «Вардара», который и ныне лидирует в местном чемпионате, это «Шкендия» и «Работнички». Регламент чемпионата Македонии следующий: 10 команд играют в 4 круга. Отмечу еще одну особенность. Президент «Вардара» очень любит спорт. У него есть еще гандбольная команда, которая играет в Лиге чемпионов. Я также полюбил гандбол и довольно часто хожу на матчи Лиги чемпионов. Так что я доволен – сейчас живу в хорошей европейской стране. Надеюсь, что моя футбольная карьера идет по нарастающей.

Источник — Footboom

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