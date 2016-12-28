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В Херсоне открыли стадион с искусственным покрытием

Федерация футбола Украины продолжает развивать спорт в регионах

  • 28.12.2016 22:59
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ФФУ
© ФФУ

28 грудня у Херсоні на базі ДЮСШ «Освіта» було відкрито стадіон зі штучним покриттям. Будівництво сучасної спортивної арени проходило у тісній співпраці ФФУ та місцевої влади. В наступному році Херсонська обласна федерація футболу планує побудувати ще близько 60 сучасних майданчиків.

У церемонії відкриття нової арени взяли участь перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко, голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, депутати різних рівнів. А головними гостями свята були саме ті, для кого, власне, й збудований надсучасний стадіон – діти: вихованці ДЮСШ та учні загальноосвітніх шкіл Херсону. Саме юні футболісти вручили дітлахам подарунки від Федерації футболу України та місцевої влади – футбольні м’ячі.

«Будівництво цього стадіону стало можливе завдяки затвердженій з ініціативи президента ФФУ Андрія Павелка програмі створення повноцінної футбольної інфраструктури в усіх регіонах України», - відзначив Вадим Костюченко. Також він подякував команді Андрія Гордєєва та всім, хто доклав зусиль для того, щоб 2016 рік у Херсоні завершився таким чудовим подарунком. «Федерація футболу України робить все, аби розвиток інфраструктури сприяв подальшому розвитку дитячо-юнацького та аматорського футболу. Наші діти заслуговують грати на таких чудових полях, мати такі ж можливості для свого розвитку, як їх ровесники в країнах Західної Європи», - додав перший віце-президент ФФУ.

Вадим Костюченко передав керівнику обласної федерації футболу Андрію Гордєєву футболку національної збірної від гравців першої команди України. «Впевнений, що у наступному році ми приїдемо з гравцями збірної України і проведемо для майбутніх зірок футбольний майстер-клас», - пообіцяв Костюченко.

У свою чергу, Андрій Гордєєв відзначив, що у планах Херсонської обласної федерації футболу будівництво близько 60 сучасних майданчиків у наступному році. «Будівництво саме цієї арени коштувало близько 6 мільйонів гривень. Велику допомогу у реалізації цього проекту нам надала Федерація футболу України. Здається, що зовсім нещодавно ми лише мріяли про цей стадіон, а сьогодні ця мрія стала реальністю. Завдання, яке ми ставили перед собою, будуючи це поле, створити такі умови для занять футболом, щоб кількість учнів ДЮСШ стала удвічі більшою», - розповів Гордєєв.

Найближчим часом в Херсоні також буде введений в експлуатацію спортивний комплекс з басейном, тренажерними залами та гуртожитком. Крім того, неподалік від стадіону ДЮСШ «Освіта» планується відкриття Будинку футболу Херсощини.

Источник — Федерация футбола Украины

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