Рома предложит Спаллетти новый контракт

Римская «Рома» намерена продлить контракт со своим тренером Лучано Спаллетти.
Сам наставник имеет на руках «вкусные» предложения из Китая, однако, не против остаться и в «Роме», если клуб предложит достойные условия.
Переговоры о продлении контракта состоятся в следующем году.
Источник — Sport.ua
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