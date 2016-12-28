Рома предложит Спаллетти новый контракт

Римская «Рома» намерена продлить контракт со своим тренером Лучано Спаллетти.

Сам наставник имеет на руках «вкусные» предложения из Китая, однако, не против остаться и в «Роме», если клуб предложит достойные условия.

Переговоры о продлении контракта состоятся в следующем году.

Источник — Sport.ua

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