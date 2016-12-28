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США, Канада и Мексика хотят совместно провести ЧМ-2026

Президент КОНКАКАФ - о возможной подаче совместной заявки

  • 28.12.2016 22:09
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Президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни сообщил о возможности подачи совместной заявки Канады, США и Мексики на проведение чемпионата мира-2026.

— Совместная заявка вполне возможна, — сказал глава федерации. — Мы прекрасно понимаем, что одна страна не сможет самостоятельно принять турнир. Ожидаем, что в 2026 году чемпионат точно примет представитель КОНКАКАФ.

Напомним, с 2026 года ФИФА планирует расширить число стран-участниц турнира.

Источник — Sportbox

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