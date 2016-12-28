Джанни ИНФАНТИНО: «ФИФА может применить санкции к России»

© thewrap.com. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что организация готова применить необходимые санкции, если появятся доказательства употребления допинга в российском футболе.

«Если случаи употребления допинга были скрыты и получат доказательства, ФИФА и УЕФА примут все необходимые меры в такой ситуации и введут санкции.

Не думаю, что мы должны смешивать допинговую проблему, если даже это очень громкое дело, и организацию ЧМ-2018. Чемпионат мира – это совершенно другая вещь. В этом случае идет речь о борьбе с допингом на чемпионатах мира — это дело ФИФА, которым будут заниматься официальные лица организации в аккредитованных лабораториях, скорее всего, в Швейцарии», — сказал Инфантино.

Источник — Associated Press

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