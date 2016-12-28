КОВАЛЕВИЧ: «Призовой фонд мемориала Макарова составит 200 000 гривен»

© matchday.ua. Игорь Ковалевич

Известный футбольный функционер Игорь Ковалевич рассказал о призовых на мемориале Макарова.



«С 17 по 29 января 2017 года Киевская областная федерация футбола проводит традиционный, уже 22 по счету, футбольный турнир памяти легендарного вратаря киевского «Динамо» Олега Макарова. В этом году турнир приобрел статус международного, так как в нем изьявили желание принять участие футбольные клубы из ближнего зарубежья. Более того, в этом году турнир будет иметь призовой фонд в размере 200 000 гривень, который будет распределен следующим образом:



100 000 гривен получит победитель турнира;



50 000 гривен - серебрянный призер;



И по 25 000 гривен получат команды занявшие 3 и 4 места.



Со следующего года призовой фонд турнира планируется увеличить до 1 000 000 гривен. Обо всем этом и многом другом интересном, что планирует в будущем реализовать совместно с благотворительным фондом «Киевщина футбольная», было рассказано на прес-конференции в УНИАН руководством областной федерации футбола. В прес-конференции посвященной футбольному турниру приняла участие и вдова легендарного голкипера киевского «Динамо», - написал Ковалевич в Facebook.

Источник — Facebook.com

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