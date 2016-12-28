Самуэль Это’О поддержал идею расширения числа участников ЧМ до 48

© eurosport.ru. Самуэль Это’О

Камерунский форвард «Антальяспора» Самуэль Это’О поддержал идею увеличения количества участником чемпионата мира до 48.



«Расширение числа участников на чемпионате мира до 48 позволит бедным странам, как моя, побороться за место на турнире. Мы все поддерживаем эту идею и благодарим Инфантино», - сказал Это’О.



Напомним, Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил увеличить число участников ЧМ с 32 до 48, поделив все команды на 16 групп по 3 в каждой.

Источник — Marca

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