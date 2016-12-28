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Гент подписал Ловре Калинича

Бельгийский клуб выложил за голкипера сборной Хорватии €3 млн

  • 28.12.2016 20:38
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kaagent.be. Ловре Калинич
© kaagent.be. Ловре Калинич

«Гент» объявил о подписании хорватского вратаря Ловре Калинича. Трудовое соглашение с футболистом заключено на 5 лет.

Бельгийский клуб выложил за основного кипера «Хайдука» €3 млн.

Последние четыре сезона Калинич отыграл в хорватском клубе, также имеет 6 сыгранных матчей за национальную сборную.

Источник — ФК Гент

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