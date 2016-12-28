Горняк планирует вернуться в профессионалы в следующем сезоне

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Президент криворожского «Горняка» Константин КАРАМАНИЦ и генеральный директор Владимир КОЛОС рассказали о ближайших планах клуба.



Константин Караманиц: - Уверен, большинство болельщиков «Горняка» сейчас волнует вопрос, чем будет жить клуб в ближайший год, и какие цели будут перед ним стоять. Спешу заверить, наш клуб продолжит планомерно развиваться и существовать.



Владимир Колос: - Мы прошли долгий путь от середняка второй лиги до одного из лидеров первой, претендента на выход в премьер-лигу. Определенные проблемы вынудили нас понизиться в классе, тем не менее, мы сохранили клуб, его историю и традиции, детско-юношескую школу.



- Каким вы видите развитие футбольного клуба «Горняк» в ближайшее время?



В.К.: - Последние полгода мы выступали в Суперлиге Днепропетровской области молодым обновленным составом, костяк которого составляют воспитанники нашей школы, а также самые талантливые местные футболисты, которым мы дали шанс заявить о себе.



Для подготовки к следующему сезону, который мы вновь сыграем в первенстве области, заявились в самый престижный городской Зимний турнир под эгидой Федерации футбола Кривого Рога, также планируем участие в других престижных турнирах.



Цели - наиграть основной состав, который в дальнейшем, надеюсь, будет достойно представлять клуб.



- Всех болельщиков интересует вопрос, планирует ли «Горняк» возвращение в профессиональный футбол?



К.К.: - Хочу всех обрадовать - да. Но к решению этого крайне важного для нас вопроса мы подходим взвешенно. Возвращение в профессиональный футбол - проблема не одного года. Тем не менее, мы надеемся вернуться всего за два сезона с момента снятия с чемпионата.



В.К.: - В 2017 году «Горняк» планирует заявиться на аматорский чемпионат Украины, участие в котором является одним из обязательных критериев для старта во 2 лиге.



Причем, участие - не гарантия перехода в профессионалы. Помимо всего прочего необходимо занять место с первого по восьмое, и тогда уже можно будет о чем-то говорить.



Ну а если все для нас сложится, сезон-2018/2019 футбольный клуб «Горняк» планирует начать во второй лиге чемпионата Украины.



- Многие болельщики ждали нашего возвращения в 2017 году.



В.К.: - Если бы все было так просто, мы не тратили время. У нас молодая команда, средний возраст футболистов 19-20 лет. Молодая команда, которой необходимо время для того, чтобы набраться опыта. Немало времени.



К.К.: - К тому же, клубу необходимо время для того, чтобы усовершенствовать инфраструктуру. Каждый день мы работаем на благо клуба, всего криворожского футбола: расширяемся, развиваемся.



Делаем все для того, чтобы заложить надежный фундамент для достижения самых высоких спортивных результатов. Стремимся к тому, чтобы в ближайшие годы клуб стал успешным и самоокупаемым.



В планах: построить на территории спорткомплекса «Горняк» крытый манеж с несколькими полями, размерами 40 на 22, а также еще одно большое поле с натуральным покрытием.



Мы развивались, развиваемся и будем развиваться, поэтому прошу всех болельщиков набраться терпения и продолжать болеть за наш любимый клуб. Ведь только вместе мы победим.



Пользуясь случаем, хочу поздравить всех болельщиков с наступающими новогодними праздниками. Желаю, чтобы в новом году вам сопутствовали успех и удача. Желаю вам крепкого здоровья. Пусть ваши дома наполнятся теплом и уютом.

Источник — ФК Горняк Кривой Рог

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