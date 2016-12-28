Динамо продлило контракт с капитаном молодежной команды

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Один из ключевых игроков и капитан киевского «Динамо» U-19 Владислав Дубинчак продлил контракт с клубом еще на четыре года – до 31 декабря 2020 года.



- Очень рад продлить контракт с «Динамо», - поделился своими эмоциями после подписания соглашения Владислав. - Мне нравится здесь, я чувствую себя комфортно и думаю, что быстрее всего буду прогрессировать именно в этом клубе. Я продлил контракт на четыре года – это достаточно длительный период, который свидетельствует об определенном доверии ко мне со стороны клуба. В свою очередь, я сделаю все, чтобы оправдать это доверие как можно быстрее.



Напомним, что в первой части сезона 18-летний Дубинчак провел 14 матчей за команду «Динамо» U-19 во всех из них выходил на поле в стартовом составе (забил один мяч) и записал в свой пассив 5 желтых карточек. Также был незаменимым в Юношеской лиге УЕФА, приняв участие в 5-ти поединках, и помог команде досрочно с первого места выйти из группы в плей-офф. Во всех матчах Владислав выводил свою команду на поле в качестве капитана.



За команду U-21 в молодежном первенстве дебютировал в прошлом сезоне. Вместе с тем Владислав приглашался в сборную Украины U-19, вместе с которой прошел квалификационный раунд Евро-2017 и завоевал путевку в Элит-раунд.

Источник — ФК Динамо Киев

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