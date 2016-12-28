ОФИЦИАЛЬНО: Виталий Гемега покинул Динамо

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Полузащитник Динамо Виталий Гемега, который с сезона 2012/2013 выступал за «Динамо-2», затем в ужгородской «Говерле», а в последнее время на правах аренды играл за польскую «Вислу», расторг соглашение со столичным клубом.



Предыдущий договор действовал до лета 2018-го года, но клуб удовлетворил желание игрока прекратить сотрудничество. Также Виталий решил не оставаться и в польской «Висле»:



- В «Динамо» я играл с 11 лет, это было прекрасное время. Все эти годы я был счастлив защищать цвета этого великого клуба. Очень благодарен «Динамо» за то, что здесь я сформировался, как игрок, за все, что клуб для меня сделал. Я также старался быть максимально полезен команде. Но так сложилась жизнь, что теперь наши дороги разошлись. Надеюсь найти хороший вариант дальнейшего трудоустройства и подписать полноценный контракт. Так что сейчас являюсь свободным агентом и нахожусь в поиске новой команды, – сказал Виталий после того, как все формальности были улажены.

Источник — ФК Динамо Киев

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