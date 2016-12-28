Лукас ВАСКЕС: «Надеюсь, Хамес останется в Реале»

© sportspace.org. Лукас Васкес

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес прокомментировал последние слухи и новости о Королевском клубе.

О Хамесе Родригесе

Хамес – мой хороший друг, и я надеюсь, что он останется в клубе, потому что это прекрасный футболист.

О Пепе

Пепе сделал в «Реале» невероятную карьеру, и мы поддержим его, что бы он ни решил.

О «Золотом Мяче»

Криштиану заслуженно получил награду, и мы рады, что он играет в нашей команде.

О Ла Лиге

До конца сезона еще много времени. Сейчас мы в хорошем положении, проводим неплохие матчи, и я надеюсь, чтобы мы будем продолжать добиваться хороших результатов и выиграем Ла Лигу.

Источник — Фан-сайт мадридского «Реала»

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