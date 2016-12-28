Иван ОРДЕЦ: «Предполагал, что могу дебютировать уже в матче с Турцией»

© shakhtar.com, Иван Ордец

Центральный защитник «Шахтера» Иван Ордец поделился впечатлениями от дебюта в сборной Украины.

— Этой осенью вы дебютировали в сборной Украины, в первом матче сыграв против Турции. Какие впечатления от того матча? Мечтали о таком дебюте или представляли себе первый матч несколько иным?

— Еще за пару дней до матча я был максимально сосредоточен, ведь предполагал, что все может быть, и что тренер доверит мне место на поле уже в Турции. Матч был действительно впечатляющем, в Турции очень хорошо болеют и создают отменную атмосферу на стадионе.

— Как вам работается под руководством Андрея Шевченко? Виден «свежий европейский взгляд»?

— Да, сразу виден европейский подход. Андрей Николаевич много общается со всеми ребятами, и не только на темы игры. Он пытается прочувствовать каждого футболиста и вникнуть в его трудности. А когда тренер постоянно разговаривает с тобой, это буквально окрыляет футболиста.

— У Шевченко довольно много помощников в штабе сборной Украины. Сам Андрей Николаевич уделяет много внимания сугубо работе линии обороны? Или с защитниками работает больше кто-то из его помощников?

— С защитниками в основном работают Андреа Тассоти и Андрей Шевченко. Зачастую они сменяют друг друга в тренировочном процессе.

— Что больше всего почерпнули за время краткосрочной работы с Шевченко?

— В сборной очень большая дисциплина, также чувствуется, что на всех лежит большая ответственность. Все понимают, что вызываются в главную команду страны не просто так, и что необходимо оправдывать доверие тренера. Тем более что Андрей Николаевич немало доверяет молодым футболистам, для которых играть за сборную – большой успех.

Что понравилось именно в игре, так это стремление контролировать мяч и вести игру. Тренер не любит, когда команда просто так бьет вперед в надежде зацепиться за мяч. Андрей Николаевич строит игру так, чтобы был максимальный контроль мяч, продуманные передачи и эффективные подключения опорных полузащитников и крайних защитников.

— После четырех матчей квалификации Украина идет на втором месте, добыв две победы и две ничьи. Это «хороший» или «отличный» результат для нашей сборной?

— Я сказал бы, что хороший. Отличным он мог бы стать, не упусти мы победу в Турции и забей пенальти в ворота Исландии. Но если этого не случилось, значит, будем надеяться на лучшее в будущих матчах. Будем работать и улучшать игру сборной, и все будет хорошо.

Источник — Sportarena

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