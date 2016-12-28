Ветераны львовского футбола сыграли благотворительный матч

© zik.ua. Володимир Шаран і Андрій Котельник

У Львові, на майданчику палацу спорту «Галичина» відбувся благодійний футбольний поєдинок, головною метою якого був збір коштів для воїнів АТО. У матчі взяли участь дві команди – «Однокласники і друзі Ігоря Баїка» та ветерани «Карпат».

«Однокласники і друзі Ігоря Баїка»: Юрій Вірт – Микола Сич, Олександр Дем’янчук, Назар Стегніцький, Павло Стегніцький, Петро Решко (рідний племінник легендарного захисника київського «Динамо» Стефана Решка), Олександр Чижевський, Володимир Шаран, Руслан Забранський, Володимир Орловський, Євген Михайлів, Ігор Баїк.



Тренер – Ярослав Дмитрасевич.



Ветерани ФК «Карпати»: Богдан Стронціцький – Олег Смолинець, Ярослав Гринишин, Андрій Котельник, Ігор Смолинець, Леонід Маковський, Микола Лапко, Володимир Уштан, Роман Гнатів.



Тренер – Володимир Шеремета.

Рахунок відкрили ветерани «Карпат», але далі «Однокласники і друзі Ігоря Баїка» забили чотири м’ячі поспіль. І лише наприкінці зустрічі підопічні Володимира Шеремети організували справжній штурм воріт Юрія Вірта, змусивши останнього двічі діставати круглого із сітки своїх воріт. Та врятувати гру ветеранам «Карпат» не судилося – з рахунком 4:3 виграла команда Ігоря Баїка.

Источник — ZIK

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