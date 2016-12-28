В Днепре начали погашать долг сотрудникам клуба

В ФК Днепр начали процесс выплаты задолженности перед сотрудниками. Погасили далеко не весь долг, но процесс, будем надеется, носит необратимый характер.
Напомним, что зарплату футболистам Днепра платят исправно, а вот перед работниками клуба выросла задолженность около одинадцати месяцев.
Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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