В Днепре начали погашать долг сотрудникам клуба

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В ФК Днепр начали процесс выплаты задолженности перед сотрудниками. Погасили далеко не весь долг, но процесс, будем надеется, носит необратимый характер.



Напомним, что зарплату футболистам Днепра платят исправно, а вот перед работниками клуба выросла задолженность около одинадцати месяцев.

Источник — Фан-сайт ФК Днепр

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