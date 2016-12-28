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В Днепре начали погашать долг сотрудникам клуба

Дела днепрян пошли на поправку

  • 28.12.2016 19:05
  • 1929 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Днепр
© ФК Днепр

В ФК Днепр начали процесс выплаты задолженности перед сотрудниками. Погасили далеко не весь долг, но процесс, будем надеется, носит необратимый характер.

Напомним, что зарплату футболистам Днепра платят исправно, а вот перед работниками клуба выросла задолженность около одинадцати месяцев.

Источник — Фан-сайт ФК Днепр

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Комментарии
    ABC
      ABC, 28.12.2016 20:06
    -1
    Укроп на выборы спешил.....
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    orl405
      orl405, 28.12.2016 20:35
    0
    Агония? Зачем мучать пукан?
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