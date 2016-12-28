КУЗНЕЦОВ: «В Динамо из украинцев можно создать боеспособную команду»

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Легендарний динамівець підтримав курс на українізацію.

«Я вважаю, що з молодих українців можна зліпити боєздатну команду, - сказав Плюс Спорту Олег Кузнецов, - Головне - довіряти їм і давати шанс. Ось Циганков засвітився в «Динамо», непогано вливаються у колектив Бесєдін, Андрієвський. Я переконаний, що на футболістів «Динамо» буде попит. Головне, щоб клуб легко відпускав гравців і щоб «Динамо» не стало золотою кліткою для талановитих українців».

Источник — ПлюсСпорт

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