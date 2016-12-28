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Иван ШАРИЙ: «Есть две причины, почему Ворсклу плохо финансируют»

Плохие результаты и финансовые проблемы руководства клуба – основные причины

  • 28.12.2016 19:01
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plussport.com.ua. Иван Шарий
© plussport.com.ua. Иван Шарий

Іван Шарій розповів про фактори, які вплинули на політику президента «Ворскли»

«Є дві причини, чому команду менше фінансують, - сказав Плюс Спорту Іван Шарій, - Перша - власник «Ворскли» ще донедавна вкладав великі кошти у клуб, а команда взамін не показувала результатів. Тренер Василь Сачко запросив гравців високої кваліфікації. І що ми отримали? Маємо шосте місце і відставання від топ-п»ятірки аж на п»ять очок. На євроарені справи також кепські. Торік ми вилетіли від скромної словацької «Жиліни», тепер від дублерів загребського «Динамо». У цей момент в президента клубу виникли певні фінансові проблеми. І він вирішив перестати платити хлопцям такі великі гроші. Якби був результат, можливо, платили би стабільніше».

Источник — ПлюсСпорт

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