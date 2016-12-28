41-летний Верон возобновил карьеру игрока

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Легенда аргентинского футбола Хуан Себастьян Верон вновь возобновил карьеру футболиста.

41-летний ветеран поставил свою подпись под полугодичным контрактом с «Эстудиантесом», где он, кстати, является и президентом.

Верон будет играть на общественных началах, то есть, без зарплаты.

Верон известен по своим выступлениям за «Парму», «Лацио», «МЮ», «Интер» и «Челси».

Источник — Sport.ua

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