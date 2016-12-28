Сергей ПАЛКИН: «Может, у нас будет 1-2 приобретения»

Генеральный директор «Шахтера» заявил, что «горняки» не планируют активную работу на трансферном рынке во время зимнего перерыва.
«Может, у нас будет 1-2 приобретения. Мы не планируем серьезную трансферную деятельность.
Молодежь? У нас главный акцент – побеждать в каждом матче, для этого необходимо иметь сбалансированный состав из легионеров и молодых игроков», - заявил Палкин в эфире ТК «Футбол».
Источник — ТК Футбол
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