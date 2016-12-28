Астон Вилла отказалась продать Амави Ливерпулю

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«Астон Вилла» отклонила предложение «Ливерпуля» по защитнику Жордану Амави, сообщает Goal.com.

Мерсисайдцы предлагали за 22-летнего футболиста 30 миллионов евро, но владелец клуба заявил, что как минимум до лета француз останется в команде.

Амави выступает за «Виллу» с 2015 года, куда перешел из «Ниццы».

В текущем сезоне чемпион-лиги он провел 17 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

«Астон Вилла» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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