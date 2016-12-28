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Манчестер отказался от покупки Линделефа

Манкунианцы не будут покупать защитника Бенфики

  • 28.12.2016 18:28
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Как сообщает BBC Sport, «Манчестер Юнайтед» не будет делать предложения относительно защитника «Бенфики» Виктора Линделёфа.

По данным телеканала Жозе Моуринью действительно интересовался 22-летним шведом, однако форма, которую набрали Фил Джонс и Маркос Рохо, убедили Жозе не приобретать ещё одного центрального защитника.

Португальская пресса сообщала, что Линделёф станет самым дорогим защитником «Юнайтед», называя суммы от 38 до 48 миллионов фунтов, и даже утверждала, что игрок получит на «Олд Траффорд» футболку с номером 2.

Стоит отметить, что с тех пор, как Джонс и Рохо впервые составили пару центральных защитников в матче с «Суонси» 6 ноября, «Юнайтед» не проигрывает в течение 11 матчей, а Джонс и Рохо сыграли вместе в 9 из этих встреч.

Источник — Фан-сайт Манчестер Юнайтед

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