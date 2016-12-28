В Николаевской области открыли новое поле с искусственным покрытием

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28 грудня у селищі Березанка Миколаївської області було відкрито нове поле для місцевої дитячої футбольної школи. Будівництво цього спортивного об’єкту є частиною масштабної програми створення якісної футбольної інфраструктури в регіонах, ініційованої президентом Федерації футболу України Андрієм Павелком.



У церемонії відкриття стадіону взяв участь перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко. Гість з Києва привітав місцеву громаду з появою нового сучасного поля, де вихованці місцевої школи зможуть удосконалювати свою футбольну майстерність. Вадим Костюченко передав присутнім особисті вітання президента ФФУ Андрія Павелка та головного тренера збірної України Андрія Шевченка.



Також перший віце-президент ФФУ подарував березанській дитячій команді іменну футболку національної збірної. Вадим Костюченко зауважив, що Березанка відома футбольній Україні ще й тим, що тут народився й виріс президент Федерації футболу України у 1996-2000 роках Валерій Пустовойтенко.



За словами голови Федерації футболу Миколаївської області Миколи Єропунова, на новому міні-футбольному майданчику, який розташовано на території Березанської загальноосвітньої школи, викладено штучне покриття останнього покоління. Поле, яке має розмір 22 на 42 метри, відповідає всім вимогам з проведення дитячих футбольних змагань.



На новій міні-арені буде проводити свої тренування та матчі березанська дитяча команда, яка є діючим чемпіоном першої ліги Миколаївської області. Також на цьому полі проходитимуть змагання першості Березанського району.



Після урочистого відкриття поля місцева футбольна команда та миколаївське «Торпедо» (гравці 2004 року народження) зіграли на ньому перший матч.

Источник — Федерация футбола Украины

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