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Алексей ПОЛЯНСКИЙ: «В Иране сначала было интересно…»

Украинский футболист рассказал о своей карьере в Иране

  • 28.12.2016 18:20
  • 435 просмотров
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lobda.at.ua
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Вже декілька років, як екс-гравець «Металурга» Д, «Шахтаря», «Іллічівця, «Зорі», «Металіста» та «Говерли», а зараз гравець іранського «Персеполіса» Олексій Полянський перебрався разом з сім’єю до Ужгорода, але в самому місті буває вкрай рідко. Ось і зараз він приїхав додому лише на декілька днів, і сьогодні він завітав на тренування гравців 2006 р.н. футбольної школи «Зінедін», де віднедавна займається і його син Ян.

Олексій провів відкрите тренування з юними футболістами, а згодом взяв участь у товариській грі між батьками хлопчаків 2006 року народження. А вже після цього мені вдалось взяти у нього невеличке інтерв'ю.

- Чому обрали саме Ужгород для проживання?
- Ну, по роботі був тут. Потім вирішили з дружиною залишитись тут. Сподобалось місто, обстановка.

- Чим запам’ятався вам проведений сезон в ужгородській «Говерлі»?
- Ой, та нічим хорошим. Нові знайомства – це найбільш приємне, що було. А так в принципі рік був такий собі, посередній.

- Що можете сказати про тренування у В’ячеслава Грозного?
- У нього є своя філософія, свій підхід, тренувальний процес. Він є прихильником атакувального швидкого футболу, в один-два дотики.

- Останній два українські клуби, за які ви виступали («Говерла», «Металіст») припинили своє існування. На вашу думку, в чому причина такої ситуації в українському футболі?
- Я думаю обстановка в країні, економічна складова і людям, як спонсорують, важко вкладувати такі гроші. Не знаю просто для чого вони тоді беруть ці клуби, щоб потім прибрати.

- Чи важко було адаптуватися в іранському "Пересполісі"?
- Адаптуватися звісно було важко. Там менталітет інший, все зовсім інше: народ інший, нація інша, тобто абсолютно інша країна. Спочатку було цікаво, а щас розумію, що дуже важко.

- А який рівень їхнього чемпіонату?
- Я б сказав середній, досить нормальний рівень.

- Чи є у вас у клубі якісь світові футбольні зірки?
- Ну там є збірники, десь п’ять. А так в принципі таких зірок поки нема. Можливо в майбутньому будуть.

- В наступному році також плануєте там виступати?
- Поки не знаю, зараз буду думати.

- Чи підтримуєте зараз форму вдома?
- Я приїхав буквально на пару днів, тому що зараз пауза і завтра вже буду летіти назад.

- Одразу декілька аматорських футбольних клубів Закарпаття мають намір виступати у Другій лізі України. Чи розглянули б пропозицію, якби така поступила?
- Не знаю, все можливо - це футбол і життя.

- Ваш син тренується у ФШ "Зінедін". Проводите з ним індивідуальні тренування вдома?
- Коли є час намагаюсь поговорити, показати щось, а так в основному поки тільки по телефону можу щось підсказати, в основному мама з ним займається.

- Чи не задумовуєтесь над тренерською кар’єрою?
- Хотілось би,мені це цікаво. Пропозиції я теж розглядав і думаю над цим.

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