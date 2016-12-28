Полузащитник Динамо посетил турнир Футбольные надежды

© ФК Динамо

Полузащитник киевского «Динамо» Валерий Федорчук на своей страничке в Instagram выложил фото с детского турнира «Футбольные надежды», который состоялся в городе Нетешин.



«Провели уже 6-й турнир ФУТБОЛЬНЫЕ НАДЕЖДЫ 2016 в г. Нетешин.



В этом году из 15-ти команд, сильнейшими стали: 1 место-Тернополь, 2-место Нетешин, 3-место Винница школа Блохина-Беланова» - написал Валерий.

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.