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Бавария подводит итоги: от 6 до 11 537

Мюнхенский клуб провел очень продуктивный год

  • 28.12.2016 17:52
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В 2016-м году каждое движение «баварцев» на поле записывалось и оценивалось. Как и в прошлые годы, футболисты Рекордмайстера установили несколько рекордов. fcbayern.de представляет обзор «баварских» цифр за 2016 год.

Цифры первого круга 2016/17

6 – В шестой раз подряд «Бавария» зимует на первом месте - такого в истории Бундеслиги ещё не было! В общей сложности мюнхенцы в 22-й раз занимают первое место к зимней паузе. В 18 случаях из 21-го «Бавария» по итогам сезона финишировала на первом месте.

8 – Карло Анчелотти выиграл первые 8 официальных матчей вместе с «Баварией». С 1965 года это не удавалось ни одному тренеру.

9 – 9 пропущенных голов в 16 матчах - новый рекорд «Баварии». В половине матчей мюнхенцы не пропустили, что не удалось ни одной другой команде Бундеслиги.

34,8  километров в час! Такую скорость развил в одном из матчей Кингсли Коман. Он улучшил свой показатель 2015 года на 0,43 километров в час!

52 – Ни один другой клуб Бундеслиги не создал столько опасных моментов, сколько «Бавария». 38 забитых мячей в первом круге также лучший показатель.

69,9 – Лучший в единоборствах выступает за «Баварию». 69,9 % - именно столько единоборств выиграл Матс Хуммельс в 16 матчах Бундеслиги. В общем футболисты «Баварии» выиграли 53,4% единоборств - это также лучший показатель среди всех команд чемпионата.

133 – Роберт Левандовски забил 133-й мяч в Бундеслиге, сравнявшись по этому показателю с Джоване Элбером. Клаудио Писарро - единственный иностранец, забивший больше (190).

159 – 159 километров пробежал Тьяго в первом круге Бундеслиги, это лучший показатель среди всех «баварцев».

162 – В первом круге «баварцы» сделали лишь 162 фола – ни один другой клуб Бундеслиги в 16 матчах не сфолил меньше.

238 – Победа со счётом 3:0 над «Лейпцигом» стала для капитана Филиппа Лама 238-й в Бундеслиге. По этому показателю Филипп Лам сравнялся с бывшим «баварцем» Штефаном Ройтером и вышел на пятое место в вечном рейтинге Бундеслиги. 64% выигранных матчей Лама - лучший показатель среди всех футболистов Бундеслиги.

284 – Столько ударов нанесли футболисты «Баварии» в 16 матчах первого круга Бундеслиги и при этом дали нанести по своими воротам лишь 121 удар, что является лучшим показателем чемпионата. Большинство ударов нанес Роберт Левандовски (70), который и в прошлые годы был лучшим по этому показателю.

415 – Столько спринтов выполнил Давид Алаба в первом круге Бундеслиги – это лучший показатель. С 31-м спринтом каждые 90 минут Алаба занимает второе место после Франка Рибери (32).

999 – В матче против «Вольфсбурга» (5:0) Томас Мюллер завершил свою безголевую серию, которая длилась 999 минут.

1.440 – Ни один другой футболист «Баварии» не провел на поле в первом круге столько времени, сколько голкипер Мануэль Нойер. Первый номер не пропустил в 16 матчах ни одной минуты. Второе место по этому показателю после Нойера занимает Роберт Левандовски (1 374 минуты).

3.800 – 1:0 против «Лейпцига» стал 3 800-м голом «Баварии» в Бундеслиге - это абсолютный рекорд! Ни один другой клуб Бундеслиги не достиг даже отметки в 3 000.

11.537 – Футболисты «Баварии» в первом круге отдали больше всего пасов (11 537) и показали лучшую точность (87%).

Цифры 2016 года

6 – В 2016 году «Бавария» выиграла все шесть домашних матчей на «Альянц Арене» с общим счётом 17:4! Таким образом «Бавария» довела свою домашнюю победную серию в ЛЧ до 15 матчей. Это абсолютный рекорд!

6:0 – В августе 2016 года «Бавария» одержала свою самую крупную победу в 2016-м году - 6:0 против «Вердера». Четыре матча закончились со счётом 5:0.

13 – С 13-ю голевыми передачами Томас Мюллер стал лучшим ассистентом Бундеслиги в  2016-м году. При этом Мюллер сам забил 15 мячей. Двузначное число забитых мячей и голевых передач есть ещё только у Юнуса Малли  (по 11).

17 – Столько сухих матчей провела «Бавария» в Бундеслиге в 2016-м году – это с большим отрывом лучший показатель чемпионата!

18 - Всего 18 мячей пропустила «Бавария» в 33-х матчах Бундеслиги. Это также абсолютно лучший показатель.

39 – В 49 официальных матчах в 2016-м году Роберт Левандовски забил 39 мячей, улучшив свой предыдущий лучший показатель на один гол. Последним «баварцем», которому удавалось забить больше мячей в рамках одного календарного года был Марио Гомес. В 2011-м году он забил 43 мяча в 46 матчах.

50 – Мануэль Нойер - единственный игрок в чемпионате Германии, который принял участие в 50 матчах. Нойер не сыграл только в матче против «Ростова» на выезде (2:3), где его заменил Свен Ульрайх.

51 – Столько матчей провела «Бавария» в 2016-м году. Это лучший показатель среди всех клубов Бундеслиги (наряду с «Боруссией» Дортмунд).

72 – Столько голов забила «Бавария» в 2016-м году. Это лучший показатель в Бундеслиге.

81 – Столько очков заработали «баварцы» в Бундеслиге в 2016-м году - это также абсолютно лучший показатель!

Источник — ФК Бавария

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