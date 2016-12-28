Тибо КУРТУА: «Два пропущенных мяча за три месяца – просто потрясающе»

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Тибо Куртуа честно признает, что не поверил бы, если бы ему сказали, что после поражения трехмесячной давности от «Арсенала» (0:3) к заключительной игре 2016 года «Челси» пропустит всего 2 мяча.



Тем не менее, ситуация обстоит именно так. Игра на ноль способствовала восхождению команды с седьмого места на вершину турнирной таблицы АПЛ. По мнению Куртуа, концентрация в матчах и усердные тренировки в Кобхэме стали ключевыми факторами данного достижения.



«Пропустить всего 2 мяча — просто потрясающе, — говорит Куртуа. — После матча с «Арсеналом» нам надо было что-то поменять, и мы отлично справились с этим. Мы проделали огромную работу на тренировках».



«Для меня как для голкипера мало что изменилось, но сейчас мы увереннее играем в обороне, нежели в начале сезона, нас тяжело взломать, а когда нам пытаются забить, я стараюсь выручать команду».



«Некоторые команды стараются переиграть нас, используя ту же тактику, но если эта схема работает столь же хорошо, как и в нашем случае, то тяжело вскрыть оборону. Каждый день мы много работаем на тренировках. Именно поэтому мы набрали такой ход, а сейчас просто стараемся его сохранить. Посмотрим, на каком месте мы окажемся спустя несколько месяцев. Надеюсь, мы продолжим участвовать в борьбе за победу в АПЛ».



«В Премьер-лиге все происходит очень быстро, — отмечает Куртуа. — Поэтому мы стараемся сосредоточиться на своей игре и идти от матча к матчу. У нас впереди сложный домашний матч со «Стоуком», а затем мы сыграем на выезде с «Тоттенхэмом» и «Лестером». Всё это тяжёлые матчи. После этого нам предстоит сыграть с «Халлом», «Ливерпулем» и «Арсеналом». Это важный период для нас, а затем посмотрим, на каком месте окажемся в феврале. Если мы продолжим сосредоточенно выполнять свою работу, то сможем продлить победную серию».



В очередной раз у Курута было не так много работы в на протяжении 90 минут, но когда пришёл момент выручать команду, бельгиец был к этому готов. В игре с «Борнмутом» Куртуа провёл свой четвёртый «сухой» матч подряд.



«Концентрация имеет большое значение, — утверждает Куртуа. — Если ты продолжаешь подсказывать партнёрам и находишься весь в игре, у тебя никто не возникнет проблем с концентрацией. Думаю, это одно из моих сильных качеств — оставаться сосредоточенным и сконцентрированным на протяжении всей игры. Я хорошо это усвоил, когда играл за «Атлетико», когда там была похожая ситуация, что и сейчас. Я просто старался совершить важный сейв, который бы помог команде выиграть матч».



«В игре с «Борнмутом» я совершил два хороших сейва. В первом случае это было удар в правый нижний угол (от Джека Уилшира), который заблокировал Аспиликуэта. Возможно, я бы мог отбить этот удар, но не уверен. Во втором случае это был удар Афобе, вышедшего со мной один на один. Я знал, что должен сократить угол обстрела и перекрыть собой как можно больше пространства. Во мне два метра роста, поэтому думаю, трудно пробить мимо меня в подобной ситуации».

Источник — ФК Челси

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