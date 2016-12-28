Днепр: в отпуске скучно без футбола

В начале этой недели месячный отпуск футболистов нашей команды перевалил за экватор. За эти две недели с небольшим многие игроки уже успели побывать в теплых краях, а сейчас, когда с каждым днем приближается новый год, все больше и больше днепрян возвращаются домой для отмечания одного из самых лучших праздников в теплом семейном кругу. При этом многих неумолимо тянет в Приднепровск, где на клубной базе можно надлежащим образом подготовить себя к зимним сборам, которые уже не за горами, да и просто преодолеть скуку без занятий любимым делом.



Каждый день в приднепровском манеже собирается весьма представительная компания как из нынешних игроков «Днепра», таких как Руслан Ротань, Сергей Назаренко, Сергей Кравченко, Александр Сваток, Валерий Лучкевич, Игорь Когут, Максим Лопыренок, Алексей Баштаненко, Алексей Ларин, так и бывших (Олег Шелаев, Младен Бартулович, Павел Пашаев, Александр Мигунов).



Ежедневные баталии получаются жаркими и принципиальными. Например, сегодня две команды, сыгравшие между собой на ширину поля, были сформированы по возрастному принципу, и в одной из них оказались сразу два капитана «Днепра» — нынешний — Руслан Ротань, и в недалеком прошлом — Олег Шелаев. Опыт в итоге и взял верх над молодостью, причем победа команды «двух капитанов» получилась убедительной по счету.



Ближайшие дни у ребят, в основном, конечно же, будут посвящены предпраздничным хлопотам, а в первые дни нового года в Приднепровске опять закипят футбольные страсти вплоть до полноценного выхода команды из отпуска.

Источник — ФК Днепр

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