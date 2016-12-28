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У Евгения Макаренко закончился контракт с Динамо

Хавбек стал свободным агентом?

  • 28.12.2016 17:23
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dynamomania.com
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У левого защитника «Динамо» Евгения Макаренко истек его 3-летний контракт с клубом.

Соглашение было заключено в конце 2013 года и рассчитано на 2014, 2015 и 2016 годы.

Теперь оно истекло, и о заключении нового контракта или продлении старого в прессе не сообщалось.

Макаренко - единственный футболист «Динамо», который присутствовал в заявке команды во всех 26-ти матчах текущего сезона. В половине из них он выходил на поле.

Источник — Динамомания

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