У Евгения Макаренко закончился контракт с Динамо

У левого защитника «Динамо» Евгения Макаренко истек его 3-летний контракт с клубом.
Соглашение было заключено в конце 2013 года и рассчитано на 2014, 2015 и 2016 годы.
Теперь оно истекло, и о заключении нового контракта или продлении старого в прессе не сообщалось.
Макаренко - единственный футболист «Динамо», который присутствовал в заявке команды во всех 26-ти матчах текущего сезона. В половине из них он выходил на поле.
Источник — Динамомания
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